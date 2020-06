Fotografisk årbog udsolgt på rekordtid

Omtrent tre dage gik der, inden årbogen fra Fredensborg-Humlebæk Lokalhistoriske Forening var udsolgt. Titlen er »At være der«, og det er en årbog med fotografen Stefan Kai Nielsen billeder fra lokalområdet. Den snart 70-årige fotograf har været i arkiverne for at finde billeder fortrinsvis fra sine år som fotograf for ugeaviser i området i 1970'erne og begyndelsen af 80erne og et enkelt år på Frederiksborg Amts Avis.