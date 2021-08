Fortjenstmedalje efter 40 år som skolelærer

- Et 40 års jubilæum i lærergerningens navn kalder på en refleksion. Folkeskolen er, ud over at være en uddannelsesinstitution, også den vigtigste dannelsesinstitution vi har i vores samfund. Morgensamlinger, kor, luciaoptog, højtlæsning og gækkebrevskonkurrence har været på repertoiret med Grete gennem alle år. Og det kræver faktisk vedholdenhed i folkeskolen anno 2021, der med en af de mest regulerende lovgivninger vi har sætter en stram uddannelsesdagsorden med fokus på resultater, vurderinger og faglige mål, lød de rosende ord fra skoleleder Susanne Bremer.

- Jeg gik derfra helt opstemt, det var herligt at se, at øjnene efter 40 år stadig lyser og varmen sprede sig i lokalet, da Grete sagde tak og stillede skarpt på de mange højdepunkter fra sin lange karriere. Det er imponerende og også værdifuldt for vores unge lærere og pædagoger at se, at der med vilje og fokus ligger en mangfoldighed af muligheder i arbejdet og samværet med vores elever, udtaler Per Frost Henriksen (S), formand for Børne- og Skoleudvalget.