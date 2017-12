Forsøgte at svindle i SuperBrugsen

Klokken 15.05 fik Nlordsjællands Politi anmeldelse om, at personalet i SuperBrugsen havde tilbageholdt en ung mand efter han havde forsøgt at betale for nogle varer med et Coop-kort, som angiveligt ikke tilhørte ham. Tre andre mænd nåede at smutte fra butikken, men dem fandt en politipatrulje senere siddende i en bil på P-pladsen ved SuperBrugsen.