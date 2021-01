To mænd flygtede i lørdags fra et indbrud i Kokkedal. Arkivfoto. Foto: Peter Mailand

Forsøgte at bryde ind i villa: Nabo skræmte to indbrudstyve væk

Nordsjællands Politi efterlyser to mænd, der i lørdags stak af under et indbrud i Kokkedal

Fredensborg - 18. januar 2021 kl. 11:20 Af Peter Mailand Kontakt redaktionen

To indbrudstyve fik i lørdags benene på nakken og flygtede under et indbrud i en villa i Kokkedal.

Det skete kl. 16.30, hvor naboen opdagede, at de to mænd var i gang med at bryde en terrassedør op til villaen.

Naboen råbte de efter de to mænd, som flygtede fra stedet i en lys varevogn muligvis på gule eller udenlandske plader.

Knap en time senere blev sagen anmeldt til Nordsjællands Politi, der efterlyser de to gerningsmænd. Den den ene beskrives som slank og høj, mens den anden beskrives som kraftig, middelhøj, med måne eller høj pande.