Forsøg på tricktyveri

Klokken 19.47 torsdag blev det anmeldt, at en 96-årig kvinde fra Humlebæk netop havde været udsat for forsøg på tricktyveri på hendes bopæl på Amalievej. En fremmed mand havde henvendt sig til kvinden og udgivet sig for at være ansat i en bank. Han havde bedt kvinden om at sende ham et større beløb i kontanter i en konvolut, som han fremviste. Samtidig var en 27-årig mandlig pårørende til kvinden ankommet til adressen. Han fattede straks mistanke og forsøgte derfor at tilbageholde den fremmede mand. Det lykkedes dog ikke, da den fremmede mand flygtede.