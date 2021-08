Forrygende tekster og fantastiske anekdoter

Glimtet i øjet. Klumpen i halsen. Det skæve rim. Den overraskende pointe. Alt sammen kendetegner det tekster og melodier, der kan opleves i slutningen af august på Kalvehaven i Nivå.

Fredensborg - 11. august 2021 kl. 08:59 Af Steffen Slot Kontakt redaktionen

Efter en lang corona-pause genåbner Nivå Teater nu´med en usædvanlig spændende, sjov og musikalsk forestilling. Publikum kan glæde sig til »FROM« med Jesper From og Henrik Egholm i dagene lørdag den 28. og søndag den 29. august, begge dage klokken 15.00.

Igennem 40 år forkælede Ida og Bent From publikum med deres tekster og melodier. Altid med fokus på det gode håndværk. Et makkerskab og et ægteskab. Froms Ballader er en rejse tilbage til de revyviser, popsange og ballader, som har holdt gennem alle årene - fremført af Henrik Egholm og akkompagneret af Jesper From.

Hvem husker ikke Pensionistvisen, To lys på et bord, Et slaw for det gode humør, Ta me ud å fisk, Tyve tønder land eller Annas Ballader, lyder det fra Nivå Amatør Teater, der er vært til begge forestillinger.

Vi forsøger ikke at »lege« Brandenburg, Sønck, Hænning, Buckhøj eller Helmuth´erne - men fremfører med respekt for såvel Ida og Bent som kunstnerne, lover de to herrer.

Da Jesper From er søn af Ida og Bent, vil han desuden fortælle lidt om tilblivelsen af nogle af værkerne.

Billetter a´kr. 100 kan bestilles på https://www.nivaateater.dk/from eller nivaateater@live.dk