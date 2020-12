Fornyelse i den gamle biograf: Nye fladskærme og biograflyd

Se billedserie Poul Juul demonstrerede det nye udstyr i sidste uge. Foto: Peter Mailand

Selv om Kulturhuset i Fredensborg nu lukker, så opfordrer formanden folk til at udnytte det nye udstyr, når der åbnes igen

Den er blevet genrejst med nye skærme og avanceret av-udstyr. Det er formanden for Kulturforeningen, der står bag kulturhuset, Poul Juul, som har udnyttet coronaned­lukningen til at få installeret nyt grej i den gamle biograf. Og selv om Kulturhuset nu lukker frem til 3. januar, så opfordrer Poul Juul folk til at udnytte det nye udstyr, når der åbnes igen.

"Vi har revitaliseret kulturhuset så vi nu kan live-streame fra nettet i en god kvalitet," siger han om udstyret, der samlet koster 300.000 kroner.

I den store sal, hvor der normalt er plads til 120 gæster, er der installeret et nyt lærred og en ny projektor, der hænger fra loftet.

Bagved er der avanceret teknik, der både omfatter en god bredbåndsforbindelse, wi-fi og bluetooth, for at nævne en lille del af de mange muligheder, det nye udstyr rummer. Samtidig er det hele installeret på en måde, der gør det nemt at bruge.

"Det er ren plug and play. Folk kan bare komme ind fra gaden og sætte deres enheder til, uanset hvad de har," siger han og viser et bundt med forskellige stik, der kan sættes i alt fra computere til mobiltelefoner.

Anlæg til høreapparater Anlægget har desuden et særligt system, så besøgende med høreapparater kan koble sig på et særligt netværk og få lyden direkte ind i høreapparaterne.

"Det har den fordel, at man så kan høre, hvad der bliver sagt, over lydanlægget. Til gengæld kan man så ikke høre hvad konen siger," griner Poul Juul.

Også i kælderen er der installeret en ny 84" flaskærm, som man kan styre med hænderne. Her er der plads til 30 personer. Det er en gammel drøm der er gået i opfyldelse for Poul Juul.

"Det er helt klar, så vi nu kan tage det i brug. Vi har blandt andet snakket om at vi måske skal streame fodboldkampe," siger Poul Juul og understreger at han først skal undersøge rettighederne nærmere.

Desuden bliver det også muligt at sende live fra den gamle biograf, som man så kan se på sit eget tv derhjemme, så det er bare om at tænke ud af boksen.

Opbakning fra brugerne Poul Juul opfordrer brugerne til at tænke kreativt.

"Vi har alle faciliteter, og det er nemt for folk at bruge, så nu håber jeg bare at folk vil udnytte de nye muligheder," siger han.

Det får tankerne i gang hos de andre brugere af kulturhuset.

Én af dem er No Widding, der er formand for Bevaringsforeningen Fredensborg.

"I to år har jeg drømt om at man kunne lave nogle arrangementer, hvor man hver søndag kunne komme herned og se opera. Det har ikke været muligt tidligere, men det er det nu," siger han.

Også Thomas Malling, formand for teaterforeningen Madam Mangor, kan se perspektiverne.

"Med det her kan vi lave nogle helt nye bagscener til vores forestillinger. Så det er klart noget vi vil tænke over," siger han.