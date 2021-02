Formand om bymidte: "Vi kan godt gå i højden enkelte steder"

Det er rådgivningsfirmaet Realise, der har udarbejdet planerne for Fredensborg Kommune og i spil er både et nyt kulturhus og ejendomme på op til seks etager, hvor der altså øverst skal være penthouselejligheder.

I næste uge skal Plan-, miljø og klimaudvalget drøfte sagen igen. Inden mødet er formand Lars Simonsen (R) dog ikke bange for at bygge i højden.

Sagen blev behandlet i december men sendt tilbage til forvaltningen, da der var behov for at få enkelte punkter nærmere belyst.

Da tegningerne til Nivå Bymidte første gang kom på tegnebrættet, var der også planer om at bygge op til seks etager, men det endte som bekendt med fire, efter kritik. Alligevel mener Lars Simonsen at det er anderedes i Humlebæk.

"Jeg mener godt, at området kan bære, at man enkelte steder går højere op end de fire. Det vi vil undgå, er at man opfører en mur, som man kigger ind i. Hvis man i stedet laver et varieret byggeri med grønne arealer, så mener jeg godt, at man enkelte steder kan gå i højden," siger han og tilføjer: