Formand frygter lav valgdeltagelse til Seniorrådet

For udover Flemming Rømer (DF) var der kun støtte fra de to konservative Ulla Hardy-Hansen og Thomas von Jessen.

"Det er vi meget ærgerlige over, fordi der ved sidste valg kun var 34 procent der stemte. Så vi frygter, at det bliver meget lavt igen," siger han og tilføjer:

Selvom det er dyrere at afholde et fremmødevalg, har Flemming Rømer ikke, svært ved at finde midlerne.

"Vi er kede af at valget til seniorrådet ikke kan blive som fremmødevalg. Men vil opfordre alle, der af den ene eller anden grund, ikke kan eller ønsker at benytte sig af digital afstemning, til at følge med i medierne med hensyn til mulighed for brevstemme. Der kommer løsninger både i eget hjem og på forskellige steder i kommunen," siger han.