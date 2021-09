Selvom kritikken ikke rammer plet på alle punkter, så er der alligevel nogle ting, som man kan plukke ud og bruge som pejlemærker, mener Lars Søndergaard. Arkivfoto.

Formand efter DI-kritik: 'Sagsbehandlingstiderne skal ned'

Selvom formand for Erhvervsudvalget Lars Søndergaard (V) er ikke 'imponeret' over ny DI-måling, erkender han, at der er enkelte punkter, hvor Fredensborg Kommune kan blive bedre

Fredensborg - 03. september 2021 kl. 11:05 Af Peter Mailand Kontakt redaktionen

Kommunens sagsbehandlingstider skal ned på byggesager og dagpengeområdet. Sådan lyder det fra formanden for Erhvervsudvalget i Fredensborg Kommune, Lars Søndergaard (V) efter Dansk Industri i en ny måling af erhvervsvenligheden placerer Fredensborg Kommune som nr. 77 ud af 93 mulige.

"Det irriterer mig, at vi ikke er bedre til sagsbehandlingstiderne på byggesager. For det er noget som vi i Venstre har forsøgt at få nedbragt, derfor irriterer det mig, at vi ligger så lavt, så det skal vi have gjort noget ved," siger Lars Søndergaard og tilføjer at det samme gælder for sagsbehandlingstiderne på dagpengeområdet.

For få håndværkere Dansk Industri kritiserer blandt andet Fredensborg Kommune fordi det kun er 12 procent af en ungdomsårgang, der vælger en uddannelse som håndværker. Det er for lidt mener DI.

Til det siger Lars Søndergaard.

"Vi er jo i et område, hvor mange af de unge i dag vælger at en gymnasial uddannelse. Og vi har gode gymnasier i Espergærde og i Rungsted, men jeg kan jo ikke sige til de unge, at jeg synes at de skal vælge en anden vej. Og når man kigger på karaktererne i folkeskolen, så ligger vi i toppen," siger han og uddyber:

"Men selvfølgelig er der en restgruppe, man kan kigge på og selvom der er ledige pladser både som Sosu-assistenter og som håndværkere, så er en del af de unge, der ikke kan honorere kravene, for der er høje krav i folkeskolen," siger han og tilføjer:

"Jeg har ikke svaret, så det er da noget vi kan kigge på," siger han.

For dårlig mobildækning Fredensborg Kommune får også kritik for at have får dårlig mobildækning. Til det siger Lars Søndergaard.

"Det er jo rigtigt svært, for Plan, miljø og klimaudvalget, kommer med et forslag til hvor mobilmasterne skal placeres, så rejser der sig jo en voldsom kritik fra de omkringliggende beboere, for ingen vil ikke have en mobilmast i deres baghave," siger han og tilføjer.

"Men jeg mener også, at teleselskaberne skulle blive bedre til at arbejde sammen, så de kunne være flere om samme mast," siger han.

Tager kritikken med et gran salt Når det så er sagt, så tager Lars Søndergaard dog kritikken med et gran salt.

"Jeg er ikke imponeret over undersøgelsen, for jeg synes ikke, at vi kan bruge det til ret meget," siger han og uddyber:

"Hvis man tager sådan noget som skatter og afgifter i Kommunen, så burde vi ligge som nr. 43-44, men vi er placeret som nr. 82 i rapporten," siger han.

Får stort set kun ros Ifølge Lars Søndergaard besøger han hvert år 20 virksomheder sammen med Erhvervsudvalget, og han kan ikke genkende kritikken.

"Når vi er ude for at besøge virksomhederne, så hører vi jo kun positive ting om kommunen får ros fra alle. Der har vist kun været en enkelt, der har været kritisk overfor kommunen. Så jeg forstår egentlig ikke, hvor kritikken kommer fra," siger han.

Alligevel kan man godt bruge enkelte punkter fra DI's rapport, eksempelvis sagsbehandlingstiderne, mener Lars Søndergaard.

"Selvom kritikken ikke rammer plet på alle punkter, så er der da nogle ting, som vi kan plukke ud og bruge som pejlemærker fremadrettet," siger han..