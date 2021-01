Formand bøjer sig: Vil se på busforbindelse til Skovgården

"Hvis Fredensborg Kommune ønsker at Skovgården skal være det fantastiske sted, som det har potentiale til, er det nødvendigt at der etableres en fast bustransport. Et så decentralt beliggende kommunalt tilbud kan kun blive en succes hvis infrastrukturen understøtter det. Jeg er klar over, at det er penge som skal findes i et presset budget, men prisen ved at syge borgere i stedet vælger at holde sig hjemme fra genoptræning og lægebesøg kan vise sig at være langt højere. Desuden synes jeg det er synd for mine patienter, at lægen skal køre dem hjem," skriver hun i et indlæg.