Forkerte dræn forsinker stadion yderligere

Fredensborg - 01. april 2018 kl. 05:54 Af Camilla Sørensen

Man risikerer at løbe rundt i vandpytter og have svært ved at sparke bolden op ad banen, hvis man spiller fodbold på fodboldbanen som den ser ud nu i det, der bliver til det nye atletikstadion i Fredensborg.

Jorden på fodboldbanen optager derfor ikke regnvandet, som den skal. Det skyldes, at drænrørene er lagt forkert, oplyser Bo Hilsted (S), der er formand for Fritids- og Idrætsudvalget.

Det nye atletikstadion har i forvejen haft en hård medfart, da en for blød bund har forårsaget store problemer for renoveringen af stadionet. Nu er det altså problemer med drænrørene, der forsinker byggeriet yderligere.

Ifølge Bo Hilsted har forvaltningen i Fredensborg Kommune oplyst, at de nye drænrør, der er blevet lagt i forbindelse med moderniseringen af atletikstadionet, ikke passer med de gamle drænrør. Det skaber altså problemer med afledningen af vandet og gør det umuligt for Fredensborg Boldklub og Idrætsforening at spille kampe på banen.

- Forklaringen er, at de nye drænrør ikke arbejder sammen med de gamle, fordi de er lagt i jorden i forskellige niveauer, siger Bo Hilsted.

Han pointerer, at han ikke er ekspert på området, men han kan ikke umiddelbart forstå, at de nye og gamle drænrør er lagt på en måde, så de ikke er forbundet.

Problemer med jordbund

Ifølge Fredensborg Kommune tog de i samråd med entreprenøren en beslutning om at lægge de nye dræn højere i jorden end de gamle. Det skyldes, at jorden indeholder silt, der er en blanding mellem sand og ler og som opfører sig lidt som grødet slim. Entreprenøren turde derfor ikke gå længere ned i terrænet. Det oplyser Ulla Skytte, chefkonsulent inden for kommunikation ved Fredensborg Kommune, i en mail på vegne af administrationen.

Hun påpeger, at kommunen endnu ikke er helt sikker på, hvad der er årsagen til den våde fodboldbane. Udover en forkert lægning af dræn kan det også skyldes en våd sommer og et vådt efterår, eller at de oprindelige dræn er ødelagte.

I den kommende tid bliver der taget boreprøver på fodboldbanen. Resultaterne fra prøverne vil kommunen bruge til at lægge en ny drænplan. Måske det ender med, at de gamle drænrør skal skiftes ud, da de er besværlige at renovere.

Fejlene på drænrørene bliver ifølge Bo Hilsted korrigeret så hurtigt som muligt, men ingen ved endnu, hvor lang tid det vil tage at fikse drænrørene.