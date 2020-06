Beboere i området omkring Rugvænget har her markeret de gule stier, som kan holdes åbne som trafiksikre stier for cyklende og gående - selv i en byggefase af Gymnastikkens Hus i Kokkedal. Det vil dog betyde, at skolens nordlige parkeringsplads skal holdes fri til transport af byggematerialer, maskiner og håndværkere.

Send til din ven. X Artiklen: Forkert valg? Naboer påpeger risiko ved »villakvarterløsning« Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Forkert valg? Naboer påpeger risiko ved »villakvarterløsning«

Fredensborg - 23. juni 2020 kl. 16:06 Af Steffen Slot Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Brug skolens store parkeringsplads som byggeplads og skærm af, så adgangsvejen for gående bliver sikker. Lad de ansatte parkere lidt mod syd ved Egedalshallen - det vil have den effekt, at stisystemet vest om skolen kan holdes åben under hele byggeperioden.

Sådan er det alternative forslag, som beboerne i Grundejerforeningen Holmegård og de berørte grundejere i Græsager har sendt til borgmester Thomas Lykke Pedersen (S). De protesterer over det nuværende forslag om at benytte Rugvænget som adgangsvej til en byggeplads, der skal anlægges på boldbanerne nord for Kokkedal Skole og det Gymnastikkens Hus, der skal opføres efter sommerferien.

Beboerne på villavejene frygter dog larm, rystelser og vejskader i de to-fire år, hvor der skal bygges og renoveres på og omkring Kokkedal Skole. Efter den nuværende plan skal al transport i forbindelse med byggeriet ske via villakvarteret vest for skolen, og hovedargumentet er, at det giver den bedste trafiksikkerhed for skolebørnene.

Børn vælger korteste rute Men ruten fra vest er heller ikke risikofri, argumenterer beboerne i villakvarteret.

»Lukning af stierne rundt om sportspladsen vil give alle cyklister og fodgængere fra hele parcelhuskvarteret nord for skolerne en meget lang omvej, hvis de skal blive på stisystemerne eller en stor risiko for, at de vælger kortere ruter ud på vejene. En del børn benytter Rugvænget som rute, når de skal fra skolerne og op til Bøgegården og retur«, skriver de i et brev til borgmesteren.

De fortsætter:

»Vi vil i den forbindelse gerne stille spørgsmål ved, om det overhovedet er nødvendigt at inddrage fodboldbanen til byggeplads, hvis hele parkeringspladsen benyttes. Såfremt det ikke er nødvendigt, vil det gøre byggeriet billigere«.

Risiko for ekstraregning Ud over trafiksikkerheden har det også været et argument for en »villakvarterløsning«, at adgangsvejen fra Holmegårdsvej ind til skolen er for smal og skal udvides, hvis der skal være tung kørsel - og at det vil være en ekstra udgift. Beboerne påpeger, at der kan komme udgifter til at reetablere villavejene, hvis de bliver ødelagt af lastbiler, og de henviser i den forbindelse til en artikel forleden i Frederiksborg Amts Avis. En lastbil slider lige så meget en vej som 10.000 personbiler, lyder det fra Vejdirektoratet, når man måler på den strukturelle nedbrydning, og der tales om 1500-2000 lastbiler i byggefasen.

»Vores håb med denne henvendelse er først og fremmest, at vi kan få tid til dialog, idet vi oplever informationen som yderst sparsom. Vi bakker op om projektet »Gymnastikkens Hus« - vi er bare ikke enige i beslutningen omkring adgangsvejen«, understreger beboerne i brevet til borgmesteren.

relaterede artikler

Villakvarter i oprør over to års tung trafik med lastbiler 17. juni 2020 kl. 06:28