Bøgegården i Kokkedal blev endnu engang nævnt som en privat institution, der skaber et populært tilbud til en konkurrencedygtig pris - og der blev advaret mod at presse de kommunale tilbud yderligere. Arkivfoto: Allan Nørregaard

Forglemmelse presser SFO'er: 700.000 kroner mangler

Der er to måder at se den seneste historie om SFO'er i Fredensborg Kommune. Den ene handler om, at de kommunale SFO'er i år bliver nødt til at sænke deres aktivitetsniveau, fordi der mangler 700.000 kroner til at ture, mad eller aktiviteter, der kræver materialer.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her