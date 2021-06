Foreninger står bag sommer- arrangementer i Humlebæk

Med støtte fra Kulturudvalget i Fredensborg Kommune er en række foreninger og samarbejdspartnere gået sammen om at skabe liv i Humlebæk hen over sommeren til glæde for både store og små.

"Vi håber jo, at Humlebæk har lyst til at støtte op om projektet og gå på opdagelse i de mange kulturtilbud, der findes i vores by. Vi er mange frivillige, der hver især arrangerer koncerter, foredrag og forestillinger, og som brænder for, at kulturen fortsat spiller en vigtig rolle i byens rum. I det her projekt forener vi vores kræfter og skaber en ramme for, at generationer kan mødes på tværstil kultur og fællesskab i byens grønne hjerte," siger Lisbeth Valentin, der er formand for Kulturstationen.