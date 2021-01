Børn og unge skal ikke lære at ryge. Det er budskabet i kampagnen »Røgfrit Friutidsliv«. Under navnet »Røgfrit Fritidsliv« vil Fredensborg Kommune forbyde rygning i foreningslivet, kulturlivet og på offentlige strande og havne. Foto: Allan Nørregaard

Foreninger: Hvem skal håndhæve »Røgfrit Fritidsliv«?

Fredensborg - 04. januar 2021

Ingen børn og unge skal ryge, når kalenderen viser 2030. Det er målet med projektet Røgfri Fremtid, som Kræftens Bekæmpelse står bag sammen med en række virksomheder og samarbejdspartnere.

Ligesom mange af landets andre kommuner deltager Fredensborg Kommune i projektet, og har derfor forpligtet sig til at gøre en indsats for at mindske antallet af børn og unge, der ryger.

Som et led i det arbejde foreslår politikere i Fritids- og Idrætsudvalget nu, at alle foreninger, kulturinstitutioner og kommunale rekreative områder gøres røgfrie, og derfor har de i efteråret bedt forvaltningen om at udarbejde den handleplan, de kalder Røgfrit Fritidsliv.

Det fremgår af dagsordenen for næste møde i Fritids- og Idrætsudvalget.

Formålet med Røgfrit Fritidsliv er ifølge forvaltningens beskrivelser at beskytte børn og unge mod at begynde at ryge, da det påvirker børnene at færdes i miljøer med voksne, der ryger. De vil nemlig opleve rygning som en normal del af voksnes liv, og dermed er der større risiko for, at de selv begynder at ryge, lyder det i dagsordenen.

Udover at omfatte alle foreninger, sportshaller og udendørs idrætsfaciliteter, skal det også være forbudt at ryge i og omkring kulturinstitutioner samt på rekreative områder, hvor børn og unge kommer. Dermed er der lagt op til, at også kommunens strande og havne skal være røgfrie.

I alt har kommunen modtaget otte bemærkninger fra foreningerne, og de er generelt positive overfor initiativet. Alligevel stiller flere af dem spørgsmålstegn ved, hvordan projektet skal udrulles i praksis.

- Vi er overordnet enig i, at man bør forsøge at undgå at unge begynder at ryge, og at nogle røgfrie områder kan være med til dette. Konkret finder vi det dog noget overdrevet, såfremt man vil indføre røgfrie arealer, hvor et sådant påbud ikke i praksis kan håndhæves, skriver de.

Af dagsordenen for mødet fremgår det, at administrationen er bevidst om netop denne udfordring, som kan løses ved positivskiltning og oplysning om tobaksforbud, ligesom de vil bruge nudging til at lære folk, at rekreative områder og samt forenings- og kulturlivet er røgfrit.

De vil blandt andet fjerne askebægere, så tankerne ikke ledes hen på cigaretter og anden tobak, og netop det tiltag er flere af foreningerne også kritiske overfor.

- Kommunens foreslår, at alle askebægre på matriklen fjernes. Det kan vi ikke støtte. Vi er bekendt med, at nogle ældre brugere af Gl. Bio fortsat lejlighedsvis ryger udendørs. Det må de jo ikke, men kommunen gør jo intet for at håndhæve dette forbud. Hvis udendørs askebægre fjernes, frygter vi, at cigaretskod blot bliver smidt i området. Disse skod består af miljøskadeligt mikroplast, som skader miljøet. Det er ude af proportioner med forbuddet, lyder det eksempelvis fra Kulturhuset Fredensborg Gamle Bio.

Fritids- og Idrætsudvalget tager stilling til det endelige forslag og de indkomne kommentarer i dag mandag den 4. januar.