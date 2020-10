Foredrag om det vilde dyreliv

Foredraget foregår lørdag den 24. oktober klokken 11.00-12.00 og er for børn fra 6 år og deres voksne. Anders Kofoed vil tage udgangspunkt i sin seneste bog "Anders Kofoed store bog om dyr", der handler om alle slags dyr, hvad enten de bor i haven eller langt ude i skoven eller på bunden af en sø. Som Anders Kofoed siger: "Der findes ikke kedelige dyr, og de færreste ved, hvor vildt der er derude."

Hvis man har lyst til at komme med til foredraget med Anders Kofoed, kan man tilmelde sig på Fredensborg Bibliotekernes hjemmeside. Det koster 25 kroner for voksne og er gratis for børn.