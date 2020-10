Foredrag i Strandvejskirken

Fredag 30. oktober kl. 15 besøger pianist og sanger Andreas Flensted-Jensen Strandvejskirken i Humlebæk, for at underholde med et foredrag om hans opvækst, og om, hvordan musik blev hans levevej.

Andreas Flensted-Jensen fortæller for første gang om sin barndoms fascination af lurer, harper og syngende tepotter. Undervejs spiller han uddrag af forskellig musik, der har haft afgørende betydning for hans interesse for det musikalske. Det bliver en humørfyldt og særpræget fortælling om hele den klassiske musiks historie. Han vil også afsløre nogle af de forskellige inspirationskilder og sjove oplevelser, som har drevet ham til hans egen begejstring for musikken.