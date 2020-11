Forbud mod at ryge på stranden

Foto: Lars Skov Foto: Lars_Skov

Fredensborg - 13. november 2020 kl. 04:53 Af Trine Lønbro Nielsen Kontakt redaktionen

Fredensborg Kommune er samarbejdspartner i Kræftens Bekæmpelses projekt »Røgfri Fremtid«, der skal sikre, at ingen børn og unge ryger i 2030. Ligesom de 87 andre deltager-kommuner har Fredensborg forpligtet sig til at gøre en indsats for at nå målet, og den opgave er Fritids- og Idrætsudvalget nu klar til at påtage sig.

Udvalget foreslår, at kommunen trækker i førertrøjen, og som den første i Nordsjælland gør det forbudt at ryge i foreningslivet, herunder ved sportshaller, spejderhytter, svømmehaller og lignende. Derudover forslår man, at kommunale arealer, hvor børn og unge færdes, gøres røgfrie. Her nævner udvalget eksempler som Nivå Havn og Bjerre Strand.

Kristian Hegaard (R), der er formand for Fritids- og Idrætsudvalget, erkender, at det er et vidtgående forslag.

- Det er klart, at det her er en vidtgående beslutning, men det handler om børn og unges sundhed, og det tror jeg, at langt de fleste kan forstå. Folk skal vænnes til, at sådan er det, som da rygning blev forbudt på restauranter, fortæller han.

Hos Kræftens Bekæmpelse glæder man sig over initiativet:

- Vi er altid positive overfor kommunale initiativer, der er med til at forebygge, at børn og unge starter med at ryge. Det er en rigtig god idé at fjerne rygning fra foreningslivet og rekreative områder, fordi børn og unge generelt kopierer voksnes adfærd. Ved at indføre et forbud vil Fredensborg Kommune være blandt de kommunale frontløbere i kampen mod rygning, lyder det fra Niels Them Kjær, der projektchef for tobaksforebyggelse i Kræftens Bekæmpelse.