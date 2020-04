En af pressefotograferne kom angiveligt for tæt på garderne, da der torsdag var vagtskifte på Fredensborg Slot - og hvor Hendes Majestæt kom frem i døren og vinkede til de fremmødte. Foto: Allan Nørregaard

Foran slottet: Politiet havde fat i fotograf

Under vagtskiftet på Fredensborg Slot kom Scanpixs navnkundige fotograf Keld Navntoft på et tidspunkt - angiveligt - for tæt på de store kæder til Indre Slotsgård, og det udløste en kortvarig, men effekt reaktion fra politiets side.