Forældres regnemodel får succes: Reel normering skal udregnes for hvert bysamfund

»Omsættertabellen« er blåstemplet med en totrins-raket, og politikerne lover åbenhed om tallene.

Når der næste gang kommer en kvalitetsrapport for daginstitutionerne, vil forældrene kunne se et tal for den reelle normering for hvert bysamfund. Den reelle normering afspejler i højere grad virkeligheden i institutionerne, fordi sygdom, kursus, møder og tid til dokumentation er fratrukket normeringen, og det har længe været et ønske fra mange forældre - også på landsplan. Værktøjet er en "Omsættertabel", der er udviklet af forældre i Humlebæk. - Jeg synes, at »Omsættertabellen« er et godt værktøj. Det er godt, at vi i Fredensborg Kommune går forrest med at lave beregninger for, hvor mange voksne, der reelt set er ude på gulvet. Vi har politisk fået en bedre forståelse af virkeligheden, siger Per Frost Henriksen (S), formand for Børne- og Skoleudvalget.

Hvis forældrene i områdebestyrelserne ønsker at få tal for de enkelte institutioner, vil forvaltningen på rådhuset hjælpe med at udregne de tal. Og det er en god balance, mener Per Frost Henriksen (S).

- Vi kan jo ikke få Danmarks Statistik til at opgøre tallene på en anden måde, og BUPL skal også have deres måde at opgøre normeringer. Men vi kan bruge »Omsættertabellen« til bedre at forstå, hvordan den reelle normering er, siger Per Frost Henriksen (S), der samtidig fortæller, at emnet har været diskuteret med repræsentanter fra blandt andet områdebestyrelserne for Nivå, Humlebæk, Fredensborg og Kokkedal.

Valgfrihed for forældrene Diskussionen viste, at der er forskel på, hvor meget forældrene går op i at bruge »Omsættertabellen«, og derfor har politikerne indført det som en valgmulighed for forældre, der er repræsenteret i områdebestyrelserne.

- Tallet for den enkelte institution er heller ikke så enkelt at lave, fordi vi har områdeledelser i fire børnehuse, og børnehusene har jo et budget, der er fleksibelt med en mulighed for at gå ind og tilføre en institution ekstra midler, hvis der er udfordringer. Det er jo hele meningen med at have områdeledelser - at der er den fleksibilitet, der rækker ud over den enkelte institutions budget, siger Per Frost Henriksen.

SF's Hanne Berg er også glad for beslutningen, og hun afviser ligesom Per Frost Henriksen, at de overordnede opgørelser på områdeniveau reelt set ikke har den store værdi, fordi det er den reelle normering på den enkelte institution, som forældrene møder i deres børns hverdag - ikke et gennemsnit for et helt lokalsamfund.

- Hvis forældrene ønsker det, kan de bede om tallene for de enkelte institutioner, opfordrer Hanne Berg og understreger ligesom Per Frost Henriksen, at de tal i så fald skal være offentlige også for forældre, der ikke sidder i områdebestyrelsen.

Sagen i stikord Er der forskel på den virkelighed, som politikeren får beskrevet - og den virkelighed, som forældre oplever i daginstitutionerne, når de afleverer og henter deres børn?

Det var afsæt for en artikelserie i Frederiksborg Amts Avis i efteråret 2019, hvor en gruppe forældre i Humlebæk kom med kritik af normeringerne.

Forældrene har på intet tidspunkt kritiseret det pædagogiske personale, men tværtimod rost medarbejderne for at yde flot i en presset virkelighed.

Kritikken havde ulmet længe på bagkanten af 2018, der viste sig at være et historisk dårligt år for Fredensborg Kommune hvad angår normeringer i daginstitutionerne.

Hvor normeringen for de 3-5-årige i 2015 var på 5,6 barn per voksen, var den tre år 6,4 barn per voksen ifølge Danmarks Statistiks tal.

Den negative udvikling var ikke blevet opfanget hverken administrativt eller politisk efter en årrække med rammebesparelser også på daginstitutionsområdet.

Sagen fik forældre i Humlebæk til at lave den såkaldte "Omsættertabel", der omregner Danmarks Statistiks normering til reelle normeringer, der tager højde for variabler som sygdom, kursus, møder og dokumentation.

Derfra blev "Omsættertabellen" bragt ud i bevægelsen "Hvor er der en voksen?". Den bredte sig på landsplan og blev bemærket på Christiansborg.

Børne- og Undervisningsminister Pernille Rosenkranz-Theil (S) har rost »Hvor er der en voksen?« for engagementet i at bringe data frem, der giver forældrene en reel mulighed for at kontrollere det serviceniveau, som politikerne har bestemt.

I 2021 er normeringen 5,4 efter tilførsel af midler fra såvel kommunen, statslige puljer og Folketingets fokus på minimumsnormeringer.

Dagens artikler er en status på, hvordan det går i Fredensborg Kommune med normeringer og overblik.