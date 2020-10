Forældrene til skolebørnene i Fredensborg Kommune er yderst tilfredse med kommunens folkeskoler. Det viser en ny tilfredshedsundersøgelse lavet af Danmarks Statistik. Foto: Stefan Kai Nielsen/Ekko

Forældre sender kommunens skoler til tops

Forældrene placerer kommunens folkeskoler på en flot samlet 4. plads blandt alle landets 98 kommuner i en ny landsdækkende tilfredshedsundersøgelse.

Fredensborg - 29. oktober 2020 kl. 16:42 Kontakt redaktionen

Den højeste score på Sjælland - og en flot fjerde plads i hele landet. Sådan placerer Fredensborg Kommune sig i en ny stor tilfredshedsundersøgelse af alle landets skoler og SFO'er, som Danmarks Statistik står bag. Over 277.000 forældre landet over har medvirket i undersøgelsen - heraf 500 i Fredensborg Kommune.

- Det er et utroligt flot resultat. Så enkelt kan det siges. Jeg glæder mig især over, at det er forældrene selv, som giver vores skoler så flotte karakterer og at alle vores syv skoler ligger på et højt og ensartet niveau, siger borgmester Thomas Lykke Pedersen (S) i en pressemeddelelse.

Også formand for Børne- og Skoleudvalget Per Frost Henriksen (S) glæder sig over det flotte resultat.

- Det er godt nok svært at bevare pessimismen, når vores skoler stryger så højt til vejrs i den største landsdækkende tilfredshedsmåling, der nogensinde er udarbejdet på skoleområdet, udtaler han pressemeddelelsen og fortsætter:

- Vi har i mange år arbejdet hårdt på at forbedre både elevernes trivsel og faglighed. At det er lykkedes, viser andre målinger også. Men med resultaterne af denne store undersøgelse oplever jeg, at forældrene kvitterer for den flotte og store indsats, som vores ansatte på skolerne leverer dag efter dag, år efter år. Så stor tak til alle de ansatte og forældre, som har bidraget og samarbejdet om at nå resultatet i dag.

Undersøgelsen omfatter også forældrenes tilfredshed med SFO'erne. Her ligger Fredensborg Kommune på en anden plads i Nordsjælland - lige efter Hørsholm - og på en 27. plads på landsplan.

- Vi er rigtig glade for de fine placeringer, men det forpligtiger også. Vi vil nu politisk sammen med skolerne og deres bestyrelser dykke ned i undersøgelserne, så vi kan udvikle kvalitet og brugertilfredshed på både skoler og SFO'er yderligere i de kommende år, slutter Per Frost Henriksen.