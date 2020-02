Det er en forunderlig oplevelse at miste stedsansen i en farverig tåge i Ann Veronica Janssens firkantede boks. Kun seks museumsgæster må gå ind i dette værk på samme tid, og børnene skal holdes i hånden. Foto: Allan Nørregaard

Forår med billedskole og farverigt forsvindingshus

Den kommende billedskole for børn og unge på Louisiana bliver et forår med Ann Veronica Janssens farver, røg og installationskunst, Per Kirkebys store skulpturer og Arkitekturens Værksteder med Tatiana Bilbao.