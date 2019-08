Trafikken er allerede nu tæt igennem Fredensborg ad A6, og udsigten til at få 60 ton tunge lastbiler på 25 meter igennem byen skabte en stor proteststorm i 2015 - og siden har borgere og lokalpolitikere kæmpet for at få en ruteføring ad Isterødvejen. Foto: Allan Nørregaard

For tidligt at afblæse kamp mod modulvogntog

Fredensborg - 01. august 2019 kl. 14:04 Af Steffen Slot Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Nyt kort fra Vejdirektoratet indeholder intet om modulvogntog igennem Fredensborg, men det er et øjebliksbillede. Kritikerne må vente med at fejre en sejr.

- Hvis der er nogle, der skulle udlægge kortet som en sejr, så er det forkert. Jeg vil nærmere sige uafgjort, siger Michael Svane, der er branchedirektør i Dansk Transport.

Et nyt forslag til bekendtgørelse om modulvogntog er netop sendt i høring, og bekendtgørelsen bredte sig torsdag på de sociale medier med den fortolkning, at kampen for at undgå modulvogntog igennem Fredensborg nu var vundet. Men det er slet ikke tilfældet.

- Det er en bekendtgørelse, der prøver at samle op på de ruter, hvor man nu må køre modulvogntog. Den bliver ændret hen ad vejen, når ruterne fysisk er klar til modulvogntog, og den nye bekendtgørelse er ikke udtryk for, at døren er smækket i for modulvogntog via A6. Forligskredsen på Christiansborg venter stadig på en afklaring fra Fredensborg og Hørsholm Kommuner om ruten skal gå ad Isterødvejen eller via Fredensborg, forklarer Michael Svane, Dansk Transport.

Samme udlægning har Vejdirektoratet, hvor ingeniør Kasper Dahlhus Bønnelykke fortæller, at den nye bekendtgørelse er udtryk for et øjebliksbillede, der viser de veje, hvor modulvogntog må køre.

- Den nye bekendtgørelse er ikke udtryk for, at der er sket nogle ændringer - bortset fra at kortet er opdateret med de planlagte strækninger, der blevet åbnet for modulvogntog siden den forrige bekendtgørelse. Vi har også gjort bekendtgørelsen mere brugervenlig, så man lettere kan se ruterne ind til de adresser, hvor det er tilladt at køre med modulvogntog, fortæller Kasper Dahlhus Bønnelykke.

Når det er afgjort, hvor ruteføringen for modulvogntog på tværs af Nordsjælland skal gå, vil den nye rute komme med på den næste bekendtgørelse med kort over det tilladte vejnet for modulvogntog, oplyser Vejdirektoratet.

