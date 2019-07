Kristian Hegaard brugte en del af dagen den 6. juni i Egedalshallen i Kokkedal, mens der blev talt personlige stemmer op. Det endte med en periode på Borgen, men han har valgt samtidig at blive siddende i Fredensborg Byråd. Foto: Allan Nørregaard

Folketingsvalgt ser sit dobbeltmandat an

Fredensborg - 12. juli 2019 kl. 05:02 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Fredensborg: Den 6. juni - dagen efter Folketingsvalget - kunne den radikale lokalpolitiker, Kristian Hegaard, hæve armene over hovedet og smile stort. Han blev valgt ind i Folketinget, og derfor er hans arbejdsplads blevet flyttet til Christiansborg. Det lokale, politiske arbejde er dog langt fra et overstået kapitel for Kristian Hegaard, for han har valgt at blive siddende i Fredensborg Byråd på et såkaldt dobbeltmandat.

Det er en beslutning, der møder kritik fra den tidligere radikale landsformand, Søren Bald. Den 27. juni opfordrede han i sit indlæg »R-politikere på halv tid« i Frederiksborg Amts Avis til, at de radikale medlemmer med et dobbeltmandat, Kristian Hegaard og Stinus Lindgren, dropper det, så de udelukkende kan fokusere på deres arbejde i Folketinget.

- De siger sikkert, at de sagtens kan overkomme begge hverv, men jeg har som landsformand fulgt den radikale folketingsgruppes arbejde tæt i otte år, og jeg ved, hvor stor arbejdsbyrden er, skriver Søren Bald og pointerer, at det »repræsentative demokrati gerne skulle inddrage så mange som muligt«. Derfor mener han altså, at det er problematisk som politiker at bestride to forskellige politiske poster, som det er tilfældet her.

Selv tager Kristian Hegaard sin dobbelte jobsituation med ro. Han mener, at Søren Balds synspunkt er helt fair, men at han har valgt at blive siddende på grund af den opbakning, som han har fået.

- Byrådsgruppen i Fredensborg og den lokale bestyrelse har anbefalet mig at blive siddende, så det har jeg valgt at gøre. Der var også en masse vælgere, der inden valget opfordrede mig til at blive i byrådet i tilfælde af, at jeg kom i Folketinget, forklarer han og lægger vægt på, at det er en beslutning, der godt kan omstødes.

- Hvis det er sådan, at jeg får for travlt, kommer jeg ikke til at være i byrådet. Men det tager jeg hen ad vejen og ser, hvordan det udvikler sig. Og jeg har da i hvert fald ikke hørt fra nogle vælgere endnu, at jeg ikke skal blive siddende, siger Kristian Hegaard.

I bestyrelsen for Det Radikale Venstre Fredensborg er der fortsat opbakning til Kristian Hegaard, lyder det fra formand Jens Thorup Jensen. Han forklarer, at de har diskuteret dobbeltmandatet og pointerer ligesom Hegaard selv, at der vil blive fundet en anden løsning, hvis Kristian Hegaards politiske post i Folketinget bliver for tidskrævende.

- I forhold til argumentet om at demokratiet skal favne så bredt som muligt, mener jeg, at det kommer an på ens tilgang til demokrati. Kristian Hegaard har en masse personlige stemmer fra borgere i Fredensborg, som vil ærgre sig meget, hvis han træder ud af byrådet. Lige nu er vi i en situation, hvor der er lang tid til næste valg, så vi kan få lavet noget politisk rugbrødsarbejde, og så er der stadig tid til at hive en suppleant ind, hvis det ikke går, forklarer Jens Thorup Jensen.