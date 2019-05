Folketingskandidat Thomas Bak (V) har klaget over valgbestyrerformand Ergin Øzer (S) efter en episode, hvor Thomas Bak blev bedt om at tage jakken af efter at have stemt til Europaparlamentsvalget. Der var partilogo og navn på jakken.

Send til din ven. X Artiklen: Folketingskandidat klager over, at han skulle smide jakken Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Folketingskandidat klager over, at han skulle smide jakken

Fredensborg - 29. maj 2019 kl. 05:47 Af Steffen Slot Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Folketingskandidaten Thomas Bak (V) blev bedt om at fjerne jakke med partilogo, da han faldt i snak efter at have stemt til EP-valget søndag i Kokkedal. Det har udløst en klage over valgbestyrerformand Ergin Øzer.

- Hvis jeg var blevet stående på valgstedet flere timer, er det klart, at det ville være en slags agitation, men jeg stod først i kø for at stemme, og derefter hilste jeg på nogle af de tilforordnede og vekslede et par høflighedsfraser. Der var måske gået cirka 10 minutter, og det var ikke valgagitation, fortæller Thomas Bak og gør opmærksom på, at Frederikssund Kommune i vejledningen til sine valgtilforordnede og valgbestyrerformænd tydeligt har skrevet, at vælgernes påklædning er uvedkommende.

Det er alene de tilforordnede, der ikke må reklamere for et parti. Den nuance har Fredensborg Kommune ikke præciseret, påpeger Thomas Bak.

- Man kan sige, at sagen blev løst på stedet. Du gik efter cirka 10 minutter. Er der ikke en bagatelgrænse for at indgive en klage?

- Nu er der jo en socialdemokratisk tradition for, at hvis der en uoverensstemmelse, bliver der indgivet en officiel klage i stedet for at løse det i mindelighed. Det har jeg jo selv oplevet. Og jeg synes faktisk, at det er vigtigt at få frem, at Fredensborg Kommune bør ændre vejledningen og indskrive det samme, som Frederikssund Kommune gør. At vælgerne gerne må have en jakke på med logo for et parti.

Ergin Øzer, der var valgstyrerformand på afstemningsstedet i Kokkedal, ser anderledes på sagen:

- Thomas Bak fik jo lov til at gå ind med sit Venstre-logo på jakken, og han fik også lov til at stemme. Derefter blev han stående tæt på stemmeboksene, hvor han snakkede med nogle. Hvis han havde stillet sig over i hjørnet med kaffe, havde jeg nok ikke reageret, men han stod tæt på valghandlingen og stemmeboksene, og reglerne er, at der ikke må være agitation i valglokalet. Det var ved at blive svært for vælgerne at afkode, for Thomas Bak er jo ikke bare en vælger - han er også folketingskandidat. Flere begyndte at spørge, om det ikke var et problem, og derfor tog jeg en beslutning og gik over til ham for at sige, at han gerne måtte blive stående, men så skulle han ligge tage sin jakke af, forklarer Ergin Øzer, der er overrasket over klagen og ikke ser det som en stor sag.

I 2011 var Thomas Bak selv valgbestyrerformand, og i løbet af dagen var der uenighed om en opgavefordeling. Det førte Thomas Bak ind i valgbogen efter, at den var underskrevet af de øvrige valgbestyrere, og det måtte han først undskylde - og derefter fik han en »næse« af byrådet.

Dengang blev han først indkaldt til et møde på rådhuset, og to socialdemokratiske valgbestyrere indsendte derefter en klage, der blev behandlet af byrådet.