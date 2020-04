Folkegave for en god sag til Dronningen

Flere tusinde mennesker med tilknytning til Fredensborg har bogstaveligt talt været med til at skabe den folkegave, H.M. Dronning Margrethe 2. får på sin 80-års fødselsdag.

Gaven er et nyt portræt af Dronningen selv, men lavet som en mosaik sat sammen af 4.000 Fredensborg-portrætter.

Samtidig bliver portrættet trykt som plakat, der sælges til fordel for Julemærkefonden, som driver Julemærkehjemmene for udsatte danske børn.

”Jeg håber, at mange borgere i Fredensborg og resten af Danmark vil benytte muligheden for at købe et flot billede af vores regent og hænge det op derhjemme og samtidig støtte en god sag, der betyder meget for Dronningen. På den måde viser vi som lokalsamfund, hvor meget vi holder af vores Dronning, samtidig med at vi giver både Dronningen, Danmarks udsatte børn og os selv en god gave,” siger direktør på Fredensborg Store Kro, Jacob Mikkelsen.