Fokus på fællesskab, fysisk aktivitet og god social adfærd i ny forening

Martin Christensen og Benjamin Wulff er begge kendt fra frivilliglivet i Fredensborg som henholdsvis træner for de små i fodboldklubben og næstformand i Børnejazz Fredensborg. Nu har de slået sig sammen om et fælles projekt, for de vil nemlig bringe de unge i kommunen sammen om at spille computerspil. Men det skal ikke bare være for spillets skyld - nej, der er større visioner.

Det bliver mere og mere populært at spille computer, hvad end det gælder Counter Strike GO, Fortnite eller Overwatch. Men hvordan holder man en god tone, hvis man ikke forstår, hvilke konsekvenser dårlig online adfærd har på det virkelige liv?

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her