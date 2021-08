Føtes og Rema har ligget ved rådhuset i snart 10 år og er en succes som forretninger, selvom det har trukket dagligvarehandel væk fra bymidterne i Nivå, Fredensborg og til dels Humlebæk. Nu vil de gerne udvide. Foto: Allan Nørregaard

Føtex og Rema vil udvide tæt på rådhus og nyt butikscenter

Politikerne har sagt nej til dagligvarehandel i den nye bymidte Kokkedal Syd. Et par hundrede meter derfra presser Føtex og Rema1000 på for at få lov til at udvide.

Fredensborg - 27. august 2021 kl. 15:05 Af Steffen Slot Kontakt redaktionen

Det kan blive en kæmpe ny bymidte, som Kokkedal får på arealerne mellem motorvejen og Usserød Kongevej.

I al fald hvis politikerne giver lov til det, som investorerne presser på for at lave. Planerne om et butikscenter syd for rådhuset får nu Reitan Kokkedal til i et høringssvar at presse på og præsentere egne planer. De vil gerne have udvidede byggemulighederne i bymidten Kokkedal Nord. Den blev opført for godt 10 år siden efter pæne valgbidrag fra investorerne til flere af de partier, som dengang var tilhængere af projektet.

»Således ønsker såvel Rema 1000, Føtex og Skousen større forretninger, hvilket vi ønsker mulighed for at honorere i forbindelse med fastansættelse af de nye detailhandelsrammer, så deres forretninger kan bevare deres relevans og attraktion«, skriver udviklingschef Jonas Nyrop Vestermann.

Han skriver, at selskabet allerede har indgået betingede aftaler på flere af de butikker, som Reitan Kokkedal håber at kunne udvide med ved at få udvidet byggeretten fra 6500 kvadratmeter til 10.000 kvadratmeter. I dag er der bygget 5.518, og en fastfoodkæde står blandt andet på spring for at bygge, fremgår det af høringssvaret.

Jan Martin Hansen, der er formand for Humlebæk Centret, fortæller, at dagligvarebutikker hurtigt flytter rundt på handelsmønstre. Da Rema 1000 åbnede ved rundkørslen i Kvistgård, gav det et øjeblikkeligt dyk i dagligvareomsætningen i Humlebæk Centret, med deraf følgende færre mennesker i centret.

Det er samtidig en del af fortællingen om Nivå Centrets fald, at åbningen af en stor Føtex og Rema 1000 i Kokkedal trak handelen væk fra Nivå Centret - en udvikling, som Nivå Centerforeningens formand, Henrik Sidney, advarede imod, inden et politisk flertal med Socialdemokratiet, Venstre og Konservative dengang vedtog planerne.

