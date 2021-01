Naboskabet er tæt - og ikke harmonisk - omkring Per Gyrum Skolens afdeling for de større elever. En plan om udvidelse har udløst mange protester, og nu sætter politikerne planen i bero. Der kommer ingen udbygning ved Niverødgården - i al fald ikke til elever. Foto: Allan Nørregaard

Første plan for skoleudvidelse falder

Per Gyrum Skolen får nej til at udvide skolen ved Niverødgården. I stedet kigges der på arealer ved Nivå Skole Nord, hvor en del af privatskolen allerede ligger.

Nu har lokalplanen været i høring, og Plan-, Miljø- og Klimaudvalget har besluttet at lade lokalplanen falde. Carsten Bo Nielsen (V) ønskede det lille forbehold, at den blot skulle sættes i bero.

119 høringssvar og 251 underskrifter. Planerne om at udvide privatskolens faciliteter med en nybygning ved Niverødgården har været særdeles omdiskuteret med mange argumenter for og imod.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her