Omkring den 1. februar kom nyheden om Realdanias støtte på 2,4 millioner kroner til en byudviklingsplan for Nivås bymidte. I midten af februar blev de centrale aktører inviteret til det indledende møde, der onsdag den 21. marts blev holdt på Nivaagaards Malerisamling. Her Nivå Centret, hvor grønthandleren er en af de erhvervsdrivende, der holder stand - trods afmatning i centret. Foto: Kim Rasmussen

Første møde om Nivå gik godt

Fredensborg - 27. marts 2018 kl. 06:40 Af Steffen Slot Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Stemningen var god, da alle parter med interesse i Nivås bymidte var samlet til et indledende møde om den store byudviklingsplan for Nivås bymidte. Rammerne for mødet var Nivaagaards Malerisamling, og borgmester Thomas Lykke Pedersen (S) glæder sig til at komme i gang med det drønspændende arbejde efter onsdagens møde.

- Jeg sagde i min velkomst, at det jo var Johannes Hage, der i sin tid udviklede Nivå med sygehus og malerisamlingen, og nu tager vi så 2. runde i fællesskab. For det bliver et historisk stort projekt, siger Thomas Lykke Pedersen efter mødet, hvor han fornemmede en positiv tilgang fra alle aktører, der enten ejer jord omkring Nivås bymidte eller har interesse i byudviklingen.

MT Højgaard var med til mødet som ejer af arealet lige vest for banen, nord for Nivå Centret.

- De kan faktisk begynde at bygge med det samme, fordi der er en godkendt lokalplan, men jeg fornemmede en interesse for at udtænke noget i fællesskab. Og vi kan jo sagtens lave noget i etaper, selvom vi også tænker i helheder, forklarer Thomas Lykke Pedersen,

- Inden året er gået, ved vi nogenlunde, hvilken vej, vi skal gå. Undervejs vil vi informere om, hvad der sker både på kommunens hjemmeside og med store opslag i Nivå Centret, understreger borgmester Thomas Lykke Pedersen.

På opstartsmødet deltog blandt andet Realdania, KFI, MT Højgaard, DSB, centerforening og VIBO var onsdag samlet til opstartsmøde på Nivaagaards Malerisamling.

