Karlebo Udeskole kan ikke fungere uden en bus. Politikerne har fundet pengene ved at skære økonomien for de andre skoler. Læs her argumentationen. Foto: Arkiv

Først blev skolebussen kasseret: Nu er der godt nyt

Bussen, der transporterer elever mellem Fredensborg Skole og afdelingen i Karlebo, blev før sommerferien kasseret, da bussen var for gammel og ikke kunne betale sig at reparere på.

På det seneste udvalgsmøde i Børne- og Skoleudvalget vedtog et enigt udvalg, at Fredensborg Skole og afdelingen i Karlebo skal modtage en særbevilling, der skal finansiere en leaset bus med chauffør.

Bussen koster lige knap en halv million kroner det første år. Et beløb, som Fredensborg Skole ikke har plads i budgettet til at finansiere.

Formand for Børne- og Skoleudvalget, Hanne Berg (SF), afviser, at det er et udtryk for en nedprioritering af Karlebo Skole.

Hun afviser også, at de nyfundne bus-penge kommer til at gå ud over kvaliteten hos kommunens øvrige skoler.