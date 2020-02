Først bedre om et halvt år: Mange venter på plejehjemsplads

For et år siden var der 16 på venteliste til en plejebolig på et plejehjem. Nu er der 30, og tallet falder først, når det nye plejecenter Skovgården i Humlebæk tages i brug til efteråret.

- Hvis vi ikke havde været forsinket, havde vi slet ikke manglet plejeboliger. Nu er der et højt pres, og det betyder, at der er nogle borgere, der bliver passet i eget hjem med massiv hjælp, konstaterer Hans Nissen, der tilføjer, at det ikke er optimalt, men at det er nødvendigt.