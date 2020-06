Tirsdag den 16. juni var borgere fra området samlet til et protestmøde mod de mange lastbiler, der skal køre på Rungvænget i forbindelse med byggeriet af Gymnastikkens Hus. Foto: Steffen Slot

Send til din ven. X Artiklen: Før byrådsmøde: Fem ting, der taler imod lastbiler på villavej Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Før byrådsmøde: Fem ting, der taler imod lastbiler på villavej

Fredensborg - 28. juni 2020 kl. 20:47 Af Steffen Slot Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den planlagte lastbilkørsel på villavejen Rugvænget kommer på som sag til byrådsmødet mandag aften, begæret af Ergin Øzer (S). Carsten Bo Nielsen (V) rører også på sig.

Et par tusinde lastbiler, måske endda flere, fordelt over fire år på en lille villavej skal nu diskuteres i byrådet. Byrådsmedlemmet Ergin Øzer ønsker, at byrådet tager stilling til, om Rugvænget er den rette tilkørsel til byggepladsen, når Gymnastikkens Hus skal opføres. Nej, mener Ergin Øzer og argumenterer for, at lastbilerne på dele af strækningen kommer endog meget tæt på villakvarterets boliger.

Desuden er vejen ikke bygget til tung trafik, og det øger risikoen for skader på vejen og husene, ligesom beboerne langs Brønsholmgårdsvej også bliver påvirket af de flere år med tung trafik. Læg dertil at der skal fælles træer i området, for at lastbilerne kan komme ind på den boldbane, der efter planen skal bruges som byggeplads - og boldbanen bruges af skolen.

Ergin Øzer påpeger fem ting:

Holmegårdsvej er en "hovedvej", som kan håndtere tung trafik.

Den smalle vej til skolens parkeringsplads kan udvides med et mindre indgreb.

Skurvogne kan placeres på boldbanen, og en mindre del af skolens p-plads til byggeplads.

Det betyder, at skolen stadig kan bruge en del af boldbanen.

Ved indkørsel fra Holmegårdsvej til byggepladsen bliver færre boliger generet af trafikken.

I en kommentar til de seneste dages artikler i Frederiksborg Amts Avis udtrykker byrådsmedlemmet Carsten Bo Nielsen (V) nogle af de samme holdninger, og han støtter det alternative forslag, som beboere fra Rugvænget har sendt til borgmesteren. Det viser, at man ved at bruge skolens parkeringsplads som byggeplads, kan de fleste stier i skolens nærområde holdes åbne. Det kræver dog, at morgenkørslen til skolen (personale og børn) sker ved Egedalshallen.

Byrådsmødet er mandag den 29. juni klokken 18.00 i rådhuskælderen på Egevangen 3B i Kokkedal.

relaterede artikler

Kort fortalt med billeder: Lastbiler skal forbi rasende villaejere 17. juni 2020 kl. 06:53