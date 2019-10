Se billedserie Nina Larsson, der er en af medstifterne af butikken NO16, har det været en stor glæde at opleve, at butikken også fungerer som samlingssted og steder, hvor mennesker møder hinanden og får nye bekendtskaber.

Fødselsdag fejres med særlig succes: Modet til at mødes om nye ting

Fredensborg - 25. oktober 2019

Et år med NO16 i Jernbanegade har styrket Nina Larssons opfattelse af én ting: Fællesskab er uundgåeligt i skabelsen af et godt byliv.

Onsdag aften var butikken NO16 i Jernbanegade i Fredensborg fyldt af glade mennesker, der sad mellem reolerne med garn og strikkede.

Ja, og de snakkede - og så på nye produkter fra Susanne Schmidts butik, da et par leverandører var forbi for at fremvise vareprøver. Sådan er det stort set hver onsdag, hvor butikken er åben for strikkende gæster. Et nyt fællesskab er opstået. Dermed er en af visionerne opfyldt for butikken NO16, der lørdag den 26. oktober kan fejre sin et års fødselsdag.

- Det handler om, at vi tør mødes om noget nyt og med nye mennesker, konstaterer en glad Nina Larsson, der sammen med Susanne Schmidt og Birgitte Majlund var med til at starte NO16.

- Hvorfor er det egentlig, at man skal bo i Fredensborg? Mange af vores kunder har overvejet at flytte til København, fordi børnene er store. De vil ind, hvor der sker noget mere. Men jeg har talt med flere, der bliver hængende, fordi de har lært nogle nye at kende her hos os - de har fået et større netværk, siger Nina Larsson,

Kernen i butikken er ting til hjemmet, som Susanne Schmidt sælger, imens Nina Larsson og Birgitte Majlund først og fremmest sælger garn. En del af butikken er udlejet til små pop-up-boder, hvor lokale producenter og kunstnere kan leje sig ind og benytte butikkens personale til at sælge produkterne.

Susanne Schmidts del af butikken går forrygende. Oprindeligt ville hun bruge en del af butiksarealet til at have varelager for sin webbutik, men salget i selve butikken er nu så stort, at det har presset varelageret ud. Efter nytår forventer Nina Larsson og Birgitte Majlund for alvor at kunne trække lønninger ud af deres del.

Ikke for pengenes skyld For Nina Larsson har det ikke været pengene, der har været drivkraften, men derimod at skabe nyt liv og nye fællesskaber i byen. Hun mener, at der politisk og administrativt er alt for lidt fokus på det som en vigtig del af byudviklingen i Fredensborg Kommune. At skabe og styrke fællesskaber. Selvom købet af Fredensborg Boghandel på andelsbeviser og succesen med NO16 er skabt af borgerne selv, mener hun ikke, at politikerne alene kan overlade den scene til borgerne.

Fakta Det seneste år har været et godt år for Fredensborg bymidte, hvor borgerne har skabt en række nye initiativer.

Butikken NO16 er med sin blanding af mini-stormagasin og værested kommet godt fra start, og der er liv i den gamle arrest på Tinghusvej.

Fredensborg Smukkest og Slotsmarkedet trak mange tusinde på gaden, og i løbet af fire uger lykkedes det andelsvirksomheden FredensborgFordi at sælge 713 andelsbeviser til en værdi af 867.000 kroner for at opkøbe og drive Fredensborg Boghandel. - Politikerne skal ikke skabe fællesskaberne, men de kan styrke de puljer, der kan styrke skabelsen af aktive fællesskaber. Og der er grænser for, hvor meget energi de enkelte ildsjæle kan lægge i et projekt. Ildsjæle brænder også ud eller kan få brug for hjælp og rådgivning, siger Nina Larsson, der helt konkret peger på, at kommunens erhvervsservice eksempelvis kan hjælpe med fremme andelsselskaber i kommunen.

Lovgivningen og det praktiske arbejde kan nemlig være svært at sætte sig ind i, hvis man ikke på forhånd har forudsætninger - som Marie Louise Hartwig-Widding havde, da hun blev bestyrelsesformand for FredensborgFordi.

NO16 fejrer sin et års fødselsdag næsten på årsdagen for åbningen sidste år - det sker lørdag den 26. oktober med boller og lagkage fra klokken 10.00 til 14.00, Jernbanegade 16 i Fredensborg.