Se billedserie Ungdomsholdet i Humlebæk faldt fra hinanden under coronanedlukningen.

Fodboldklub søsatte rednings-aktion da to hold gik i opløsning

Da to fodboldhold gik i opløsning under coronanedlukningen iværksatte Humlebæk Boldklub en redningsaktion for at redde klubben

Fredensborg - 13. juni 2021 kl. 09:00 Af Peter Mailand

Da to ungdomshold faldt fuldstændig fra hinanden under coronakrisen, var Humlebæk fodboldklubs U16 og U17 hold pludselig truet på livet. Derfor måtte klubben iværksætte en redningsaktion for at holdene klubben fra opløsning. Det fortæller klubbens nye træner Jes Brinchmann Christensen, der selv er en del af redningsplanen.

"Samlet set var hele fodboldklubben truet og i gang med at miste hele ungdomsgrundlaget, der skal bære en forening videre til de næste generationer," siger han til Uge-nyt.

Jes Brinchmann Christensen blev selv kontaktet af de resterende spillere på U17-holdet da coronakrisen for alvor kradsede.

"Klubben stod i en situation, hvor det var svært at samle et hold, for der var kun seks-otte spillere der mødte op til træning og de var ikke særlig motiverede. Når man så samtidig taber kampene, så er det endnu dårligere for motivationen," siger han.

Faldt fra hinanden Den manglende motivation kom under coronanedlukningen, hvor U17 holdet fuldstændig faldt fra hinanden, fortæller Jes Brinchmann Christensen.

"Træningsmoralen var væk og hele to årgange var nede på kun seks-otte spillere og flere stod til at stoppe," siger han.

Klubben så med stor alvor på problemet som blev behandlet på samme måde som når de etablerede klubber kommer i krise.

"Den store genoprejsning af holdet skulle ske hele vejen rundt om spillerne. Det var alt fra indstilling til engagement, der skulle vurderes og gentænkes," fortæller han.

Samtidig gik klubben i gang med at lave en vurdering af muligheder og udviklingspotentiale.

Desuden tog klubben kontakt til lokale støttespillere og virksomheder, for at få penge i kassen.

Og endelig skulle de unge selv være med i planerne.

"Vi var meget bevidste om, at en plan kun kan fungere, hvis spillerne og drengene blev involveret og engageret på den helt rigtige måde," siger han.

To halve ungdomshold "Vi stod med to halve fodboldhold - U16 og U17 - som vi fik lov til at slå sammen til et hold. Og så tog jeg en snak med drengene individuelt om at vi skulle tage situationen alvorligt. Og vise respekt for hinanden, og for holdet og for klubben og for investorerne," siger han og fortsætter:

"Det skal ikke være en militærtræningslejr og det skal også være sjovt, men vi fik en alvorlig snak," siger han.

Er med i planlægningen "For at redde klubben blev drengene en del af planlægningen - og hvad man kan kalde for en redningsaktion af klubben," siger han.

Det var et ansvar, der straks skulle vise sig at bære frugt.

"De unge spillere blev en del af de store beslutninger som træningsoplæg og planlægning af fremtiden for holdet og dermed i sidste ende også klubbens videre eksistens," siger han og fortsætter:

"Motivationen fik et ekstra boost ved at vise drengene, at de med rette engagement kan sikre sig nyt spillertøj, træningsdragter, drikkedunke, tasker og windbreakers. Alt sammen noget, der gav blod på tanden - men som bekendt kun kan lade sige gøre, hvis der reelt også er økonomi til at løfte opgaven," siger han.

Derfor fik klubben fat i en række lokale sponsorer som Coloplast, Nybolig og Restaurant Sletten.

"For intet af dette kunne lykkes uden de lokale sponsorer, der alle har løftet i flok og med stort ansvar for lokalsamfundets ve og vel," siger han.

Solgte toiletpapir Samtidig fik klubben fat i den lokale virksomhed SupportUs, som hjælper foreninger med at tjene penge til et almennyttig formål.

"I gamle dage solgte vi telefonbøger for at få råd til rejser. Men i stedet for at gå med telefonbøger har drengene igennem SupportUs solgt toiletpapir, køkkenruller og bambusstrømper, til familie og venner, der har betalt en lille overpris for varerne. Så i løbet af kort tid har drengene skrabet 13.000 kroner sammen, der skal gå til en rejse til Italien i efterårsferien," siger han.

Kampgejst tilbage Redningsaktionen har været en succes. For det er lykkedes at genrejse holdet, fortæller Jes Brinchmann Christensen.

"Resultatet af det store arbejde har i den grad båret frugt. Det har øget sammenholdet og motivationen," siger han og tilføjer:

"Nu ser vi flere der kommer til træning, og nye spillere kommer til sådan, at truppen i øjeblikket er på hele 20 spillere," siger han og fortsætter:

"Nu står vi jo i den situation, at der er kommet konkurrence og kamp om pladserne, hvor jeg som træner kan tage de bedste og må vælge nogle fra. Vi er dog en breddeidrætsorganisation, hvor vi har et rotationsprincip, så alle får lov til at spille," siger han.

Vildt comeback Holdet nåede dog kun at spille to kampe før coronanedlukningen sidste år. Så Jes Brinchmann sendte de unge nogle individuelle træningsprogrammer, som de skulle følge for at holde sig i form.

Derfor var han spændt på, at se hvordan det ville gå med åbningen af sæsonen efter coronanedlukningen. Den første kamp vandt holdet 4-0 på udebane.

Og mod Hareskoven, var de bagud 4-1 indtil de 25 minutter gjorde et vildt comeback og vendte et truende 4-1 nederlag til en sejr på 6-4.

Et helt andet hold Nu er det et helt andet hold der går på banen.

"En sejr styrker jo også motivationen og nu er der jo opstået en vindermentalitet på holdet," siger han og tilføjer:

"Vi er ubesejrede i år og nu går vi efter at vinde rækken og spille om sjællandsmesterskaberne," siger han.