Det nye fodboldhold holder et opstartsmøde den 20. august klokken 18.00, hvor man kan høre mere om planerne. På billedet ses det FC Prostata-hold, der holder til i Østerbro IF.

Fodbold sparker kræft til hjørne

Fredensborg - 12. juli 2019 kl. 07:09 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hvordan kommer man i gang med at dyrke motion efter et sygdomsforløb med prostatakræft?

Fodbold kan være svaret, og holdet hedder FC Prostata Nordsjælland. Sammen med Gribskov, Halsnæs, Helsingør og Hillerød er Fredensborg Kommune med i udformningen af et nyt hold. Fodboldklubben Ålholm IF er nemlig gået sammen med de fem kommuner og tilbyder træning og fællesskab på det nye hold.

- Det er positivt, at der kommer et skræddersyet foreningstilbud til denne målgruppe. Ved at gå sammen om rekrutteringen i de nordsjællandske kommuner, øges antallet af potentielle deltagere, og jeg er sikker på, at vi vil få et bæredygtigt hold op at stå, udtaler Bo Hilsted, formand for Fritids- og Idrætsudvalget i Fredensborg Kommune, i en pressemeddelelse.

Hvert år bliver 4500 danske mænd ramt af prostatakræft, som er et hårdt sygdomsforløb, der udfordrer kroppen meget. Idéen med det nye hold er, at det både skal skabe et stærkt fællesskab, og så skal spillernes fysiske udfoldelser styrke deres kroppe efter sygdomsforløbet.

- Ålholm Fodbold ser sig selv som en breddeklub med plads til alle, og hvor det er sjovt at spille fodbold. FC Prostata passer derfor rigtig godt til klubbens DNA. Vi glæder os rigtig meget til at skabe et rum for motion og glæde for spillerne i FC Prostata, udtaler Alholm IF's formand, Peter Thue Poulsen.

Det nye hold ser for alvor dagens lys, når der er opstart i Ålholm IF på Teglværksvej 19 i Hillerød med træning hver tirsdag 18.00-19.00. Det sker fra den 20. august, og det kommer til at koste omkring 300 kroner per halvår. Er man interesseret i at blive en del af holdet, kan man kontakte Mille, der er træner i Ålholm IF på telefonnummer: 25 39 91 19.