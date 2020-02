Når institutionerne fra Broengen rykker ind på Kokkedal Skole, er en ting sikker: DNA'et med økologiske måltider skal med ind som en del af den nye institution, der skal ligge i ubenyttede dele af skolen. Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Flytning efterlader liste med svar, der først gives senere Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Flytning efterlader liste med svar, der først gives senere

Fredensborg - 20. februar 2020 kl. 05:59 Af Steffen Slot Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der er stadig mange uafklarede spørgsmål om flytningen af Broengens institutioner til Kokkedal Skole. Det viser svar på 10 kritiske spørgsmål fra forældre.

Hvor skal børnene sove, så de undgår støj fra de større børns frikvarter? Hvordan kan man ombygge en skole til daginstitutioner? Vil børnene komme ud i naturen, ned til åen?

Spørgsmålene er mange, og 10 af spørgsmålene er så konkrete, at forældre med børn i Broengens institutioner har stillet dem til politikerne. Nu har de fået svar - og mange af svarene lyder, at det skal afdækkes i den »kommende proces« eller at det vil »indgå i forberedelsen« eller at det er »ledelsen i børnehusene begyndt at drøfte«.

Svaret kommer fra Per Frost Henriksen på vegne af Børne- og Skoleudvalget, og i svaret bliver det understreget, at det er en politisk beslutning om at flytte Broengens institutioner til Kokkedal Skole for at kunne frigøre cirka tre millioner kroner årligt, der bruges på at leje og vedligeholde de nuværende institutionsbygninger. De penge kan bruges til velfærd, ikke bygninger, lyder budskabet i svaret, der også går konkret ind i hvert enkelt af de 10 punkter.

Måltidet er sikret Forældrene spørger, hvad der skal ske med Børnehusene Kokkedals økologiske måltider, der bliver lavet fra bunden. Svaret lyder, at det er en vigtig de af Børnehusene Kokkedals DNA, og at det skal fortsætte efter flytningen. Hvordan vi bedst muligt sikrer det, vil indgå i forberedelsen, lyder det i svaret, hvor Per Frost Henriksen takker for de 10 yderst relevante spørgsmål om flytningen.

»De vidner om engagement og at I allerede nu gerne vil være en vigtig del af den kommende inddragelsesproces. Vi har nedenfor forsøgt at svare så godt, vi nu kan på dette tidlige tidspunkt i processen. Helt indledningsvist er det vigtigt at understrege, at vi alle er optaget af at skabe de bedst mulige rammer for vores børn, og at det sker i tæt samspil med jer. Derfor har vi politisk besluttet, at inden vi går i gang med ombygningen, vil der være en proces, hvor både I som forældre og medarbejderne bliver inddraget.«

»Vi skal naturligvis have afdækket, hvad der skal til for at skabe de bedst mulige rammer for jeres børn og for medarbejderne både fysisk og pædagogisk, så det unikke, der er i dag i børnehusene Kokkedals dna, fortsat er unikt og stærkt, når de nye faciliteter tages i brug. En proces, som vi allerede har god erfaring med på Kokkedal Skole om etablering af nye læringsmiljøer og i Nivå i forbindelse med Generationernes Hus.«, fremgår det af svaret.

Det 9. spørgsmål lyder eksempelvis:

»Broengen og Blomsterengen ligger i dag midt i et fantastisk naturområde. Det betyder at selv vores helt små vuggestuebørn ofte kommer på tur ud i naturen. Desuden er det også oplagt for de lidt store børn at besøge blandt andet åen og udforske livet i vandet. Hvordan sikrer I, at vores børn stadig får disse muligheder?«

Og svaret lyder:

»Vi skal sammen med ledelse og medarbejderne i Børnehusene Kokkedal også fremover finde gode løsninger, der sikrer, at børnene fortsat vil få mulighed for at udforske åen og livet i vandet.«

Læs i den tilknyttede artikel den fulde ordlyd af svaret til forældrene med børn i Broengens institutioner.

relaterede artikler

Før lukning: Forældre ønsker svar på 10 spørgsmål 28. januar 2020 kl. 05:50