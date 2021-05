Artiklen: Flere indbrud: To ure stjålet

Lørdag formiddag modtog politiet en anmeldelse om et indbrud i en ejendom på Jacobsmindevej i Humlebæk. To vinduer var blevet smadret med en brosten, og derefter stjal ukendte gerningsmænd to ure samt valuta.