For et år siden var det kun 50 elever, der havde meldt sig til 10. klasseskolen på Fredensborg Skole, og det er en anelse i underkanten til at drive tilbuddet effektivt. Efter sommer er der igen flere elever. Foto: Kim Rasmussen

Flere elever vil i 10. klasse i Fredensborg

- Vi har, som andre uddannelsestilbud, holdt virtuelt Åbent hus, og på dagen var der mere end 200 besøgende på vores hjemmeside, og heraf 100 i selve tidsrummet for åbent hus arrangementet. Vi tror på, at vores film om skolen og livechatten med teamet omkring 10. klasse har været medvirkende til den fine optagelsesprocent, og vi er meget glade, udtaler Susanne Bremer, skoleleder på Fredensborg Skole i en pressemeddelelse.

- Den største årsag til vores glæde er, at vi ved, vi har et stærkt, vedkommende tilbud til de unge - udviklet gennem de sidste 4 år. Vi har en ambition om at være Nordsjællands bedste 10. klassetilbud, fordi de unge har fortjent et godt skoleår, der kan modne dem til vigtige videre beslutninger, hvad enten det er fagligt, socialt eller personligt. Og det kan vi, uddyber hun.