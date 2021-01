Regningen for ordningen ender hos skatteborgerne i Fredensborg, Foto: Peter Mailand

Fleksibel pasningsorlov i daginstitutioner bliver dyr

Venstre vil indføre fleksibel orlovsordning i daginstitutionerne, der koster fire mio. kr. Regningen ender hos skatteborgerne i Fredensborg

Fredensborg - 29. januar 2021 kl. 06:53 Af Peter Mailand Kontakt redaktionen

For at reducere smittetrykket i daginstitutionerne vil Venstre indføre en fleksibel orlovningsordning, så forældrene kan passe deres børn hjemme - uden at de skal betale for en daginstitutionsplads.

Ideen kommer fra en række andre kommuner i hovedstadsregionen, fortæller Lars Egedal (V).

"Siden jul har vi opfordret de forældre, der har mulighed for det, til at holde deres børn hjemme for at minimere smittetrykket i daginstitutionerne. Og det er der en del forældre der har benyttet sig af. Men regningen til forældrene kommer alligevel. Og så er der en del kommuner i hovedstadsregionen, der har givet forældrene mulighed for at holde børnene hjemme på orlov - uden at de skal betale for pasningen i en periode," siger han.

Lars Egedal understreger, at Fredensborg Kommune har pasningspligt. "Vi er helt med på, at vi det ikke er alle forældre der vil kunne benytte sig af tilbuddet. Men det er for at minimere smittetrykket i vores daginstitutioner. Og vi håber at den økonomiske gulerod kan få lidt flere forældre til at overveje hjemmepasning i en kortere periode," siger han og tilføjer:

"Nu er nedlukningen lige blevet forlænget til 28. februar og om ikke andet, så kan vi få gjort værktøjet klart, så det er lige til at trække op ad skuffen."

Koster fire millioner kroner Ifølge forvaltningen er det cirka en tredjedel af forældrene der har benyttet sig af ordningen som anslås til at koste Fredensborg Kommune omkring fire millioner kroner. Sagen skal behandles i Børne og skoleudvalget den 4. februar inden den skal i byrådet den 8. februar.

Selvom om ordningen handler om corona, så har Staten og Kommunernes Landsforening ikke indgået en aftale om ordningen, og derfor skal pengene findes i kommunens eget budget. Venstre vil at tage beløbet fra driftsreserven.

"Det er vigtigt, at vi alle fortsætter med at bidrage til at nedbringe den samfundsbårne smitterisiko - også blandt vore børn, " siger Lars Egedal.

Ekstraordinært byrådsmøde Borgmester Thomas Lykke Pedersen (S) bakker forslaget op, men siger:

"Der er jo noget økonomi i det her og jeg havde helst set, at Staten og Kommunernes Landsforening var blevet enige om det her inden, vi ruller den ud," siger han og uddyber:

"Kommunernes Landsforening har den holdning at ingen skal gå solo. Men Gladsaxe er løbet foran og nu vil Venstre tage sagen op i Fredensborg. Men jeg mener bare, at det her er corona-relaterede udgifter, som derfor skal finansieres af Staten og ikke af skatteborgerne i Fredensborg Kommune," siger han og tilføjer:

"Venstre har travlt i den her sag, men jeg siger bare, at de sparker en åben dør ind," siger han og tilføjer:

"Jeg havde dog helst ventet til der lå en aftale mellem Staten og KL, så regningen ikke lander hos skatteborgerne i Fredensborg," siger han.