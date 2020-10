Flammer i papcontainer

Kort efter klokken 14.00 modtog Nordsjællands Brandvæsen en anmeldelse om en brand på Højvangen i Fredensborg. Her var der gået ild i en papcontainer. Det oplyser indsatsleder Claus Larsen fredag eftermiddag overfor avisen.

- Vi er blevet kaldt ud til en brand i en papcontainer ved genbrugspladsen. Der er ikke fare for, at nogen kommer til skade eller at omkring liggende bygninger bliver beskadigede af ilden, fortæller han.