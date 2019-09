Mandag i sidste uge besluttede byrådet at vedtage et projekt med trafiksanering langs fiskerlejet i Humlebæk. Det fjerner over 30 parkeringsmuligheder og skabte debat i byrådssalen, hvor Venstre ønskede en brugbar løsning for beboere uden p-plads på egen grund og en løsning på problemerne for Bolettes Gæstebud. Det ønske var der opbakning til, men kun som en henstilling.

Fjernelse af p-pladser kan lukke restaurant

Allerede nu er der selskaber, der aflyser en fødselsdag, fordi parkeringsmulighederne er for dårlige. Udsigten til, at der ikke kan parkeres langs fiskerlejet vil få endnu flere til at aflyse, og mangel på parkeringspladser i området vil gå ud over »strøgkunderne«.

