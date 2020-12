Jørgen Simonsen vil arbejde for at gøre Seniorrådet mere kendt. Arkivfoto: Allan Nørregaard

Fjerde formand: 'Seniorrådet skal være mere kendt'

1. januar overtager den tidligere formand Jørgen Simonsen formandsposten indtil udgangen af 2021

Fredensborg - 28. december 2020 kl. 06:00 Af Peter Mailand Kontakt redaktionen

Der har været gang i svingdøren i Seniorrådet, for 85-årige Jørgen Simonsen bliver den fjerde formand på fire år.

Seniorrådet, der varetager de ældres interesser og rådgiver byrådet i politiske sager, fik ekstra opmærksomhed i sommeren sidste år, da den tidligere formand Niels Mehnke smækkede med døren efter knap et halvt år på posten.

Selvom der har været stor udskiftning, så er det ikke dramatisk denne gang, forsikrer Jørgen Simonsen.

"Det er kun én af de tre tidligere formænd, der har smækket med døren. De andre er stoppet, fordi de har haft andet andet at se til," siger han til Uge-Nyt.

Bypassoperation Dermed er en gammel kending tilbage i formandsstolen. Jørgen Simonsen var nemlig igennem ti år formand for rådet, indtil han måtte stoppe på grund af en større bypassopreation.

Han overtager posten efter den tidligere formand, Niels Søndergaard, der har trukket sig og fortsætter som kasserer. Den kommende formand takker for et godt samarbejde. "Niels Søndergaard har ledet Seniorrådet, så medlemmerne har samarbejdet og opnået gode resultater," siger Jørgen Simonsen der ser frem til samarbejdet i det kommende år.

Vil have flere stemmer Èt af de områder, som den nye formand vil sætte større fokus på, er stemmeprocenten.

For ved sidste valg for snart fire år siden dykkede stemmeprocenten fra 43 procent til 34. Det skal ændres.

"En af de væsentligste årsager til, at den dykkede, var, at valget til Seniorrådet var det første der gik over til at stemmerne skulle afgives digitalt. Det var der mange der ikke var klar til," siger han.

Står det til Jørgen Simonsen, skal der væsentlig flere til stemmeurnerne til november.

"Den skal gerne langt over 50 procent," siger han til Uge-Nyt.

Skal være mere synligt Jørgen Simonsen vil ikke ændre på Seniorrådets struktur, men vil arbejde for at få mærkesager på dagsordenen.

"Normalt er vi alt for dårlige til fortælle om vores arbejde og rådgivning. Så vi vil fremover forsøge at gøre opmærksom på vores sager. Jeg vil bruge meget tid på at gøre Seniorrådet mere kendt," siger han.

Jørgen Simonsen håber på, at de sager, som Seniorrådet sætter fokus på også kan skabe debat.

"Derfor vil jeg opfordre hele Seniorrådet til at yde en ekstra indsats for at gøre rådet mere synligt," siger han.

Hjemmetræning En anden mærkesag for den nye formand bliver at sætte fokus på selvmotionering blandt de ældre.

"Det er slemt fordi de plejecentrene er blevet lukket ned, og så bliver det svært for de ældre. Sagen er, at hvis man ikke får rørt sig, så bliver man usikker på benene, men det kan være en stor udfordring for de ældre at få rørt sig, når alt er lukket ned," siger han og fortsætter:

"Det kan godt være, at de er i risikogruppen i forhold til at få corona, men de er i hvert fald også i risikogruppen til at få følgeskader og sygdomme, hvis de ikke får motion. Derfor er det vigtigt at sætte fokus på, at de ældre får få rørt sig," siger han.