Se billedserie Går alt efter planen vil der også komme gæster med, der kan fortælle om områderne. Pressefoto.

Send til din ven. X Artiklen: Fitnesstilbud starter nyt tilbud med gå-motion i Fredensborg Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Fitnesstilbud starter nyt tilbud med gå-motion i Fredensborg

'TrackFit To Go' er et nyt tilbud om gå-træning med vægt på det sociale, der starter op 3. august i Fredensborg

Fredensborg - 23. juli 2021 kl. 06:00 Af Peter Mailand Kontakt redaktionen

Lange gåture er blevet populære under coronanedlukningen, og nu tager fitness-tilbuddet Trackfit, gå-ture til sig som ny motionsform og opretter gå-hold under navnet 'TrackFit To Go'.

Måske har du dyrket så meget sport, at knæet er begyndt at knirke. Eller måske har det aldrig været din kop te at få sved på panden og ømme muskler. Uanset om du tilhører den første eller anden gruppe - eller noget midtimellem, så kan gå-motion måske være vejen frem, fortæller Jan Pold, der er formand for TrackFit Fredensborg, der står bag det nye gå-hold.

"Vi har valgt at lave TrackFit To Go, fordi vi har fået nogle henvendelser om gå-hold, og fordi gåture er noget, de fleste kan være med til, uanset om de er vant til at dyrke motion eller ej. Og så lægger vi nogle små øvelser ind undervejs for at få lidt gang i hele kroppen. Det kræver ikke noget dyrt udstyr at komme i gang, så det er ret nemt at være med," siger han i en pressemeddelelse.

Første tur er 3. august. Her efter er der gåture tirsdage og fredage kl. 10 til cirka 11, inden holdet slutter af med en kop kaffe eller vand for dem, der er interesseret i det. Holdet passer derfor rigtigt godt til pensionister eller folk, der ikke har fast dagarbejde, men alle er velkomne til at møde op på Fredensborg Stadion, Kastanievej 16.

Anekdoter og gå-gæster Til TrackFit To Go handler det ikke om at gå hurtigst eller længst, fortæller Jan Pold.

"Du skal dog kunne gå cirka en times tid, og i roligt tempo for at være med, men det sociale er omdrejningspunktet for gåturene, hvor der ofte vil være anekdoter om de steder, turen går forbi. Derudover er målet, at der en gang i kvartalet er en gæst med, eksempelvis en naturvejleder eller en lokalhistorisk ekspert, der kan fortælle nogle spændende historier. Det er vigtigt for os alle at blive beriget og hvorfor så ikke om netop den natur, de fugle, de historisk interessante steder vi passerer forbi," siger han.

Deltag på eget niveau Undervejs på gåturene bliver deltagerne også introduceret til lette fysiske øvelser, der ligger i konceptet TrackFit. Det er ikke nødvendigt at kunne tage et bestemt antal gentagelser for at være med. Deltagerne er med på hvert sit niveau, der passer dem, fortæller Jan Pold.

"Da det hele er nyt, er det muligt at være med til at præge holdet til TrackFit To Go og komme med gode forslag til gæster og ture.

Det er ikke nødvendigt at tilmelde sig, man kan bare møde op og prøve at gå med første gang," siger han.

Læs mere på www.trackfitfredensborg.dk.