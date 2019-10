I takt med kunstmuseet Louisianas stigende publikumssucces har det været til stigende irritation, at museumsgæsterne parkerer mellem fiskerhuse og Øresund i et fredet område.

Fiskerleje uden p-kaos: Endnu ikke helt i mål

Fredensborg - 30. oktober 2019 kl. 06:07 Af Steffen Slot Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Parkeringsforbuddet i fiskerlejet tager endnu en lille runde for at tilgodese tre husstande og en restaurant.

Et trafiksaneringsprojekt i Humlebæk fiskerleje gør det snart så besværligt at parkere i området, at kommunen og beboerne håber at undgå det parkeringskaos, som Louisianas gæster i perioder har skabt mellem de bevaringsværdige huse og Øresund.

Imidlertid er der et mindretal af beboerne i området, som mener, at trafiksaneringen risikerer at lukke restaurant Bolettes Gæstebud og vil betyde, at tre ejendomme skal parkere meget langt fra hjemmet. De tre matrikler er så små, at der ikke er plads til biler på egen grund. På byrådsmødet i september kæmpede særligt Venstre for en hensigtserklæring om, at byrådet skal strække sig langt for at imødekomme mindretallets synspunkter, og det førte til en tilpasset sag på byrådsmødet mandag.

- Jeg er glad for, at vi fik en ekstra runde, og at vi får dele af sagen op til beslutning endnu engang. For der kom jo noget ud af, at vi spurgte en ekstern advokat. Vi har mulighed for at give særlige beboerlicenser til de tre boliger, der ikke har mulighed for at parkere på egen grund, siger Thomas Elgaard (V) med henvisning til, at der rent juridisk kan indføres tidsbegrænset parkering med så kort en periode, at det eksempelvis ikke giver mening for Louisianas gæster at parkere på arealet.

Med en særlig licens vil beboerne kunne få lov til at parkere længere, men det kræver politiets samtykke, og det er uvist, om der nogensinde vil være en håndhævelse af parkeringsreglerne. Nu undersøges også den del.

Thomas Elgaard mener også, at der i en vis udstrækning er blevet lyttet til protesterne fra Bolettes Gæstebud, hvor ejerne har påpeget, at manglende parkeringsmuligheder i området vil ramme restauranten hårdt. Nu skal det undersøges, om alle eller nogle af parkeringspladserne på grusarealet i svinget kan forbeholdes gæster til restauranten.

- Hvis man har købt et hus for 20-30 år siden og været vant til at kunne parkere på vejen, fordi der ikke er plads på egen grund, så er det en forringelse, hvis det pludselig ikke er muligt at parkere tæt på hjemmet. Det emne havde Venstre taget op også i enhver anden sag, hvor borgerne kom i klemme. Det har intet at gøre med en Lex Hjort, som der blev sagt på det forrige byrådsmøde, siger Thomas Elgaard med henvisning til, at den mangeårige minister og centrale Venstrepolitiker Claus Hjort Frederiksen bor i et af de tre berørte fiskerhuse.

- Vi har fået en mail efter byrådsmødet, hvor Claus Hjort takkede for, at vi havde talt beboernes sag i byrådssalen, men før da har der ingen indblanding været, understreger Thomas Elgaard.

