Fire måneders fængsel for at skjule pistol hos sin mor

Derefter kom han i tanke om pistolen, som han havde fået af en kammerat for tre-fem år siden. Han viste betjenten, hvor pistolen lå ude i skabet i fordelingsgangen. I retten fortalte han, at han ikke anede, hvor kammeraten havde fået pistolen. Han kendte ikke til, at kammeraten havde affyret pistolen, og han havde heller ikke selv affyret pistolen. Faktisk syntes han ikke, at den så ud til at virke, fortalte han, ligesom han afviste, at han havde prøvet at lægge patronen i pistolen for at se, om patronen kunne passe.