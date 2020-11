De fire kommuner mødtes onsdag på Store Kro i Fredensborg. Fra venstre er det Anders Gerner Frost der er borgmester i Gribskov Kommune, Per Frost Henriksen der er bestyrelsesformand i VisitNordsjælland, Kirsten Jensen der er borgmester i Hillerød Kommune, Thomas Lykke Petersen som er borgmester i Fredensborg Kommune. Med via video-link var også Steffen Jensen som er borgmester i Halsnæs Kommune. Pressefoto.

Fire kommuner fortsætter turisme-samarbejde

Fredensborg, Gribskov, Halsnæs og Hillerød fortsætter turismesamarbejdet i VisitNordsjælland uden Helsingør

TURISME Fem bliver til fremover til fire, for Fredensborg, Gribskov, Halsnæs og Hillerød kommuner har valgt at fortsætte samarbejdet i turistorganisationen VisitNordsjælland uden Helsingør, der har meldt sig ud.

Det blev vedtaget på en ekstraordinær generalforsamling på Fredensborg Store Kro, onsdag, hvor VisitNordsjælland fik fornyet mandat til at fortsætte den fælles turismeindsats i Nordsjælland.

Dermed er grundlaget lagt for en ny samarbejdsaftale mellem de fire kommuner, der skal udstikke retningen for den fremtidige turismeindsats i de fire Nordsjællandske kommuner.

Og det glæder Per Frost Henriksen, der er formand for VisitNordsjælland.

"2020 har budt på en særlig stor udfordring for oplevelsesøkonomien med lukkede grænser og et hårdt presset turisterhverv som følge af COVID-19. Ved at holde fast i et lokalt forankret destinationsselskab, hvor de fire kommuner står sammen, kan vi nu se fremad og holde fuldt fokus på at styre det nordsjællandske turismeerhverv gennem krisen," siger han i en pressemeddelelse.

En styrket indsats Ved generalforsamlingen benyttede formanden lejligheden til at takke kommunerne, der i foråret har støttet med ekstra midler til turismeindsatsen, og VisitNordsjællands organisation, der siden marts har måtte omstille strategien for markedsføring fra et internationalt fokus til en udelukkende national, regional og lokal indsats.

"VisitNordsjælland har vist sig omstillingsparat i en tid, der kræver hurtig handling for at tiltrække turister til vores område. Det er en stor styrke, at de fire kommuner står sammen om en fælles indsats," siger Per Frost Henriksen.

VisitNordsjællands organisation består af 10 medarbejdere, der arbejder med turismeudvikling og markedsføring af kultur, kyst og natur i tæt samarbejde med turisterhvervet i kommunerne.