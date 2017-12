Fire beboere vil skrive om lille landsby med stor kirke

Kulturhistorie: Fire beboere i Grønholt er gået sammen om at kaste klarhed over Grønholts historie igennem 900 år.

En bog, der skal beskrive Grønholts historie igennem 900 år kan måske lyde som et ambitiøst projekt, men det er imidlertid en opgave, som Grønholt Landsbylaug er klar til at tage på sig. Landsbylauget har nu fået bevilliget 5.000 kroner fra kommunen som et bidrag til at realisere drømmen om en bog, der skal kaste lys over Grønholts historie og blandt andet fortælle historierne om de gamle huse og kirken. En gruppe på fire beboere, bestående af Erik Johansen, Ole Ortved Andersen, Søren Schmidt og Jens Grove-Rasmussen, har på det seneste indsamlet materiale og informationer om Grønholt igennem 900 år. Det er de samme fire, der bliver forfattere af bogen, der forventes klar til tryk primo 2018.