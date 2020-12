Se billedserie Udstillingen kan ses frem til 9. maj 2021. Foto: Arthur Jafa

Send til din ven. X Artiklen: Film fylder skærmene på Louisiana Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Film fylder skærmene på Louisiana

Ny udstilling på Louisiana med amerikanske Arthur Jafa, der blandt andet viser film

Fredensborg - 06. december 2020 kl. 09:00 Af Peter Mailand Kontakt redaktionen

9. december åbner Louisiana udstillingen 'Magnumb' med den amerikanske kunstner Arthur Jafa.

Udstillingen bliver den til dato største præsentation af Jafas værker og har været planlagt i 2½ år. Hele Jafas værk beskæftiger sig med den sorte amerikanske kulturs store og originale skaberkraft holdt op mod de sorte amerikaneres barske virkelighed. Arthur Jafa bliver af mange betragtet som en af de absolut væsentligste kunstnere netop nu, skriver Louisiana i en pressemeddelelse om udstillingen og fortsætter:

"Igennem en lang karriere har han bevæget sig ind og ud af filmverdenen, musikverdenen og kunstverdenen uden nogensinde at have fundet sig endeligt til rette et af stederne. Uanset hvor han har opholdt sig, har han først og fremmest været drevet af ambitionen om at skabe eller udvikle en sort amerikansk filmkultur med samme skønhed, kraft og fremmedgørende effekt som sort musik."

Skønhed og gru i kunsten Amerikas slaverihistorie med dens fortsatte og uophørlige eftervirkninger, så som vold og undertrykkelse, både konkret og strukturelt, er for Jafa en særligt determinerende og definerende faktor. Derfor ser vi igen og igen sammenstillingen af skønhed og gru i Jafas værker. Skønhed, der vokser ud af, næres af, gru, skriver Louisiana.

De to fænomener hænger for ham afgørende sammen, og er fyldt med dilemmaer og kompleksitet, hvilket han blandt andet har sat ord på i teksten My Black Death, der er oversat til dansk:

"Det centrale dilemma ved at være sort (dobbeltbundetheden i vores ontologiske eksistens) ligger i den kendsgerning, at vores fælles elendighed både definerer og begrænser, hvem vi er. Vores anstrengelser for at eliminere de kræfter, der holder os tilbage, fungerer således også ved at opløse meget af det, der giver os vores specificitet, vores særpræg. Ved at nedbryde de bånd, der definerer, hvem vi er, vil vi høre op med at være til. Men det er den gode død (boa morte), der bør omfavnes."

Fotos fra blade Siden barndommen har Arthur Jafa dyrket en mani med at klippe forskellige billeder ud af blade og bøger og indsætte dem i nye konstellationer i sine egne billedbøger. Det er fortsat udgangspunktet i hans arbejde. Jafa præsenterer os altså for en masse 'ready-made' materiale, som han sætter sammen på måder, der skaber nye betydningsdannelser i film, fotografier og rumlige installationer. Han låner meget af sit materiale fra populærkulturen, nyhedsudsendelser og folks egne videoer på internettet - Jafas foretrukne ressource er YouTube.

Markante værker Udstillingen viser Jafas filmiske hovedværker, heriblandt et nyt videoværk skabt til udstillingen, sammen med en lang række værker i andre medier, hvoraf flere også er skabt til lejligheden. For Louisiana er Jafas oeuvre en oplagt fortsættelse af den amerikanske tradition for popkunst, med dens interesse i popkultur og samfundskritik, som spiller en væsentlig rolle i museets samling gennem navne som Warhol, Rauschenberg, Fahlström, Kogelnik m.fl.

Udstillingen kan ses frem til 9. maj 2021.